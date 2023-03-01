Повідомлено про підозру зловмиснику, який чинив опір поліцейським під час вилучення у нього автівки з нелегальною деревиною

Під час патрулювання території селища Дубове інспектори групи реагування патрульної поліції Тячівського районного відділу зупинили для перевірки автомобіль «Mercedes Benz», навантажений деревиною. Водій, 34-річний місцевий мешканець, перевозив деревину породи «бук» без жодних дозвільних документів. Порушник залишив вантаж та покинув місце події.

За фактом незаконного перевезення деревини слідчі поліції внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 246 Кримінального кодексу України та звернулися до суду з клопотанням про арешт даної вантажівки з деревиною в якості речового доказу у справі.

Після того, як суд задовольнив клопотання, поліцейські розпочали процес вилучення автомобіля. Для цього до місця, де знаходився транспортний засіб, прибув наряд поліції та було викликано евакуатор.

Проте водій, у користуванні якого й перебуває «Mercedes Benz», почав супротив законним діям поліцейських. Фігурант почав поводитись грубо, висловлювати образи та погрози на їх адресу, залучив до перешкоджання діям поліцейських своїх родичів.

Не реагуючи на законні вимоги правоохорнців припинити протиправні дії, фігурант накинувся на працівників поліції та розпилив їм в обличчя препарат сльозоточивої та дратівної дії «Терен-4М».

Співробітники поліції припинили злочинні дії порушника та в результаті виконали ухвалу суду щодо вилучення транспортного засобу. Наразі автівка перебуває на арештмайданчику поліції, розслідування за фактом незаконного перевезення деревини триває.

Окрім цього, за фактом умисного заподіяння працівникам поліції легких тілесних ушкоджень у зв’язку з виконанням ними службових обов’язків, зловмисникові слідчі повідомили про підозру за ч. 2 ст. 345 Кримінального кодексу України.

Відповідно до санкції цієї статті йому загрожує до 5 років позбавлення волі.

Відомо, що чоловік уже неодноразово притягався до адміністративної відповідальності, зокрема, за керування авто у стані алкогольного сп’яніння та інші порушення правил дорожнього руху.

Наразі поліцейські готують необхідні матеріали для формування обвинувального акту, який разом з матеріалами кримінального провадження найближчим часом скерують для судового розгляду.

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Поліція Закарпатської області