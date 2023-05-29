Повідомлено про підозру зраднику, що організовував судилище над українськими моряками, які потрапили в полон у Керченській протоці

Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру колишньому правоохоронцю, який після анексії Криму залишився на півострові та вступив на службу до фсб росії.

Під час захоплення росіянами Кримського півострову у 2014 році зрадник проігнорував всі вказівки свого керівництва, вирішивши перейти на бік ворога. Загарбники призначили його слідчим управління фсб рф по Криму та Севастополю.

Серед іншого, на новій посаді зрадник переслідував кримськотатарських активістів. У кримінальних провадженнях, які він ініціював, місцевими судами кримськотатарські релігійні організації визнавалися терористичними, а їхніх лідерів затримували та тримали в нелюдських умовах.

У 2018 році фігурант «відзначився» тим, що влаштував судилище над українськими моряками, яких полонили росіяни в районі Керченської протоки під час їхнього переходу з Чорного до Азовського моря.

На суді він клопотав про тримання під вартою у слідчому ізоляторі всіх затриманих українців, у тому числі поранених.

Колишньому українському правоохоронцю заочно повідомлено про підозру в дезертирстві та державній зраді (ч. 1 ст. 111 та ч. 1 ст. 408 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Сумська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Центрального регіону.

ДБР наголошує, кожен зрадник не уникне покарання, а вигода від співпраці з ворогом перетвориться на ганебне і тривале ув’язнення.