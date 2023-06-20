Повідомлено про підозру зраднику, який хотів «переманити» українських військових пілотів на російську сторону

Контррозвідка Служби безпеки викрила російського агента, який збирав розвіддані про аеродроми ЗСУ та персональні дані українських військових льотчиків.

Зрадником виявився військовий пілот у відставці, мешканець тимчасово окупованого Бердянська.

На початку повномасштабного вторгнення рф він дистанційно вийшов на одного з командирів 52-го важкого бомбардувального авіаційного полку зс рф, з яким раніше навчався в училищі льотчиків.

Чоловік запропонував рашисту свою допомогу у війні проти України.

Встановлено, що зрадник готував списки діючих пілотів Повітряних сил ЗСУ.

Передусім агресора цікавили фахівці, які мають практичний досвід управління літаками Miг-29, CУ-24, СУ-25, СУ-27, Ан-26 та Іл-76, а також вертольотами Мі-8 та Мі-24.

За оперативними даними, ці відомості рашисти планували використати для спроб вербування українських льотчиків на користь країни-агресора.

Для збору персональних даних зрадник обдзвонював колишніх однокурсників і «в темну» розпитував у них «потрібну» інформацію, у тому числі додаткові контактні дані, місця проживання та несення служби.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Наразі фігурант переховується від правосуддя на тимчасово окупованій території на півдні України. Втім, співробітники СБУ проводять комплексні заходи для притягнення до відповідальності.

Розслідування проводили співробітники СБУ в Запорізькій області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Служба безпеки України