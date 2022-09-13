Повідомляв окупантам координати блокпостів ЗСУ – на мешканця Бахмута чекає лава підсудних

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури завершено досудове розслідування стосовно мешканця м. Бахмут за фактом поширення інформації про розташування Збройних Сил України за можливості їх ідентифікації на місцевості, вчиненого в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 114-2 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що у червні 2022 року чоловік, використовуючи власний мобільний телефон, під час особистої переписки в одному з інтернет-месенджерів повідомляв іншій особі координати місць розташування особового складу та блокпостів Збройних Сил України на території Донецької області.

Досудове розслідування здійснювалось слідчим відділом 2 управління (з дислокацією у м. Маріуполь) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Обвинувальний акт спрямовано на розгляд до Артемівського міськрайонного суду.

Правопорушнику, який чекає на вирок суду під вартою, загрожує від п’яти до восьми років позбавлення волі.

Відділ інформаційної політики Донецької обласної прокуратури