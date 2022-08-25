Повідомили про підозру чоловіку, який в столичній маршрутці намагався обікрасти пасажира

Зловмисник витягнув з кишені незнайомця гаманець з грошима та документами, після чого хотів вийти на найближчій зупинці, але потерпілий вчасно помітив крадіжку та зупинив порушника. За крадіжку, вчинену в умовах воєнного стану, затриманому загрожує до восьми років в’язниці.

До столичної поліції на спецлінію 102 надійшло повідомлення від місцевого мешканця про те, що на бульварі Перова він спіймав невідомого чоловіка, який намагався викрасти у нього гаманець у громадському транспорті. За вказаною адресою для перевірки негайно прибули правоохоронці.

На місці події поліцейські з’ясували, що в салоні маршрутки зловмисник витягнув з кишені пасажира гаманець, у якому було понад 300 гривень готівки та документи. Після цього порушник хотів вийти з громадського транспорту, але потерпілий вчасно помітив відсутність гаманця та підозрілу поведінку незнайомця. У результаті чоловік зупинив зловмисника та повідомив про злочин.

Слідчо-оперативна група вилучила речові докази, а порушника поліцейські затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився уродженець Київщини, 1975 року народження, який раніше притягувався до кримінальної відповідальності за скоєння майнових злочинів.

Слідчим відділом Дніпровського управління поліції розпочато досудове розслідування за ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України — замах на крадіжку, вчинений в умовах воєнного стану. Нараз слідчі повідомили фігуранту про підозру в скоєнні злочину. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва