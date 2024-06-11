Повідомили про підозру депутатці, яка очолила окупаційний «відділ освіти» у Великій Лепетисі

Мешканка Великої Лепетихи з ідейних міркувань підтримала вторгнення російської федерації в Україну. Влітку 2022 року вона добровільно погодилася працювати в окупаційному органі місцевої влади. А саме – 67-річну депутатку Великолепетиської селищної ради 8-го скликання від однієї із заборонених нині в Україні політичних партій ворогом було призначено так званим «начальником місцевого відділу освіти».

Як розповів заступник начальника слідчого управління поліції Херсонщини Чермен Тускаєв, про причетність 67-річної мешканки Великої Лепетихи до вчинення злочинів проти основ національної безпеки України дізналися працівники обласного управління СБУ. Оперативники встановили, що фігурантка на момент повномасштабного вторгнення військ рф в Україну була депутатом Великолепетиської селищної ради 8-го скликання від однієї із заборонених нині в Україні політичних партій.

Жінка порушила дану нею присягу громаді та народові України й з ідеологічних мотивів, умисно та добровільно перейшла на бік ворога. Вона всіляко підтримувала загарбників, сприяла проведенню підривної діяльності російської федерації проти України у період воєнного стану та вчиняла дії, спрямовані на установлення й функціонування окупаційної влади на території Великолепетиської селищної та Рубанівської сільської територіальних громад.

Також фігурантка погодилася на пропозицію представників держави-агресора обійняти керівну посаду в незаконно створеній окупаційною владою так званій «вєліколєпєтіхской воєнно-гражданской адміністраціі». У серпні 2022 року її призначили так званим «начальником відділу освіти». Після цього зловмисниця на виконання вказівок і розпоряджень «керівництва» окупаційної влади насамперед організувала та забезпечила підготовку освітніх закладів до проведення роботи у новому навчальному році за стандартами рф. Також вона здійснювала прийом працівників на роботу до незаконно створених навчальних закладів, надавала військовим рф приміщення підвідомчих шкільних установ для проживання та розміщення військового майна.

Працівники слідчого управління поліції Херсонщини кваліфікували злочинні дії фігурантки за ч. 2 ст. 111 (Державна зрада) та ч. 5 ст. 111-1 (Колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України. Наразі за погодженням з обласною прокуратурою їй заочно повідомлено про підозру у вчиненні злочинів проти основ національної безпеки України.

Зловмисниці загрожує 15 років ув’язнення або довічне перебування за гратами та конфіскація майна.

Відділ комунікації поліції Херсонської області