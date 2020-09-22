Появилась новая версия убийства Шеремета – в ней фигурирует экс-министр Клименко и «Вести»

Интернет-издание «Запрет», чей соучредитель Екатерина Сергацкова заявила о преследованиях и уехала из Украины, опубликовало журналистское расследование о гибели летом 2016 года Павла Шеремета, упомянув в связи с этим делом экс-чиновника времен президентства Виктора Януковича — Александра Клименко.

Издание, ссылаясь на имеющиеся у них документы из дела Шеремета, публикует фрагменты протоколов допроса переселенки из Донецка, которая утверждала, что ее знакомый признался в убийстве журналиста.

По словам свидетельницы, речь идет об уроженце Донецка Максиме Зотове, который показал ей фото двух девушек и сказал, что «был с одной из них», когда подорвалась машина Шеремета. Издание утверждает, что Зотов «тесно связан с бывшим налоговым министром времен Януковича Александром Клименко», который «неформально был владельцем «Радио Вести», где работал погибший журналист.

Журналисты-расследователи заявляют, что незадолго до гибели Шеремет ездил к Клименко на встречу в Россию, где хотел обсудить вопрос назначения его главой медиахолдинга. А Клименко, в свою очередь, был заинтересован в «плане возвращения в Украину».

В материале уточняется, что стороны так ни о чем и не договорились: Шеремет, вернувшийся в Киев несколько раз повторял одну и ту же фразу о Клименко: «У него православие мозга, с ним бесполезно разговаривать. Он не слышал меня, он не понимал, о чем я говорю, он не понял, кто я такой…». // Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»