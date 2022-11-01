Поїздка в таксі обернулась для пасажирки конфліктом та ножовим пораненням від водія

Київські оперативники затримали порушника

Задля затримання нападника правоохоронці ввели у столиці спеціальну поліцейську операцію. Наразі слідчі розпочали кримінальне провадження та повідомили фігуранту про підозру. Наступні п’ятнадцять років він може провести за ґратами.

До чергової частини Шевченківського управління поліції надійшло повідомлення про те, що на вулиці Володимирській чоловік наніс ножові поранення жінці та заволодів її особистими речами. На місце події негайно прибула слідчо-оперативна група, оперативники столичного главку та співробітники карного розшуку Шевченківського управління поліції.

Зі слів начальника Шевченківського управління поліції Ігора Падюка, після отримання інформації про злочин, правоохоронці ввели у столиці спеціальну поліцейську операцію, аби встановити місцезнаходження нападника та затримати його:

«Як нам стало відомо, потерпіла замовила таксі, однак під час поїздки у жінки виник конфлікт з водієм. Після чого, таксист висадив пасажирку на вулиці Володимирській та наніс їй удари ножем в груди й заволодів її мобільним телефоном. Лікарі госпіталізували жінку до медичного закладу, а ми розпочали невідкладні розшукові заходи».

Співробітники карного розшуку поліції Києва встановили особу, яка може бути причетна до вчинення даного злочину та пересувається на транспортному засобі марки «Форд». У ході проведення оперативно-розшукових заходів оперативники столичного главку та Шевченківського управління поліції затримали киянина, 1983 року народження, у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України на вулиці Полярній.

«Під час проведення невідкладного обшуку у автомобілі затриманого ми виявили та вилучили речовий доказ – мобільний телефон, який належить заявниці», – додав Ігор Падюк.

За даним фактом слідчим відділом Шевченківського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу України – розбій, вчинений в умовах воєнного стану, або поєднаний із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень. За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури міста Києва слідчі повідомили затриманому про підозру у скоєнні злочину. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від восьми до п’ятнадцяти років із конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Києва