Позбавляли волі та катували мирних людей: на Запоріжжі повідомлено про підозру представнику військової комендатури окупантів

Так званий заступник військового коменданта разом із ще невстановленими представниками незаконних збройних формувань рф знущався з цивільного населенням тимчасового окупованого Молочанська. Вони позбавляли людей волі, катували та вимагали гроші. Працівники поліції задокументували злочинні дії фігуранта. За вчинене йому загрожує до 12 років позбавлення волі.

Поліцейські встановили, що в місті Молочанськ командир однієї з військових частин збройних сил країни-агресора після окупації обійняв посаду так званого заступника військового коменданта. Користуючись злочинними повноваженнями, він разом з іншими невстановленими особами з лав збройних формувань катував жителів Пологівського району.

Так, за його наказом, щоб примусити до співпраці, у підвалі комендатури утримували цивільного жителя одного з сіл району. Чоловік тривалий час перебував у холоді, без доступу до свіжого повітря, належного освітлення, питної води та їжі. Під час допитів його били, затягували руки металевою проволокою, катували електрострумом. А коли при черговому допиті нанесли ножове поранення, залишили з відкритою раною ноги в камері без медичної допомоги.

Аналогічні протиправні дії було вчинено відносно ще двох жителів Молочанської територіальної громади.

Одного з них під час допитів били пляшками з водою, пластиковими та гумовими трубами, доки він не погодився передати підозрюваному 2000 доларів, які зберігав удома.

Інший мирний житель був доставлений до комендатури начебто через вчинення крадіжки автозапчастин. Проте справжньою причиною було отримання інформації про його сина, який перебуває на підконтрольній Україні території.

Фігуранту інкримінують жорстоке поводження з цивільним населенням, вчинене за попередньою змовою групою осіб. Правова кваліфікація – ч. 1, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (Воєнні злочини).

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється під процесуальним керівництвом Запорізької обласної прокуратури.

Відділ комунікації поліції Запорізької області