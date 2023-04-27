Позбавляв волі та грабував мешканців Київщини: повідомлено про підозру ще одному російському окупанту

Під час тимчасової окупації села Богданівка Київської області загарбники жорстоко поводилися з цивільним населенням, позбавляли людей волі, вдиралися в їхні помешкання та виносили все, що мало цінність. Поліцейські ідентифікували чергового загарбника та оголосили йому підозру.

Слідчі управління організації розслідування злочинів, учинених в умовах збройного конфлікту, ГСУ Нацполіції встановили окупанта, який знущався з місцевих у селі Богданівка Броварського району. Стрілок 748 окремого батальйону оперативного призначення росгвардії рф спільно з іншими військовими рф проводив обшуки в домівках селян. Залякуючи зброєю, окупант наказував місцевим, які намагалися сховатися від армійців рф у підвалах та погребах, вийти на вулицю, далі загарбники утримували людей проти їхньої волі біля одного із житлових будинків.

Крім того, встановлено що фігурант увірвався до помешкання 64-річного пенсіонера та під погрозою зброї привласнив два мобільні телефони і всі його заощадження – понад 163 тис. грн.

Наразі окупанту повідомлено про підозру у порушенні законів та звичаїв війни за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України). Фігуранту загрожує до 12-ти років позбавлення волі.

Тривають слідчі щодо встановлення інших фігурантів, причетних до вчинення воєнних злочинів на території Київщини.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора. Оперативний супровід – за працівниками СБУ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що поліцейські оголосили підозру шістьом російським військовим.

Управління комунікації Національної поліції України