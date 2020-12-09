Завдяки небайдужій львів’янці патрульним вдалося затримати ймовірних крадіїв

Сьогодні, о пів на першу дня, патрульних 4 батальйону викликала небайдужа львів’янка на вулицю Зернову. Вона побачила як група осіб вибігла з маршрутки і поділивши між собою, долари та гривні, викинула у смітник два гаманці.

Жінка сфотографувала їх і передала фото патрульним. Орієнтування передали усім екіпажам.

За лічені хвилини групу з семи осіб помітили на площі Князя Ярослава Осмомисла, а саме: двох 19-річних хлопця та дівчину, 20-річну жінку, 21-річного чоловіка, 23 та 25-річних жінок та 28-річного чоловіка.

Їх супроводили у відділ поліції для встановлення обставин. Тим часом, піші екіпажі виявили у раніше згаданому смітнику два гаманці. Там вони знайшли документи та картки, відтак, зв’язалися із потерпілими. Жінки написали заяви.

На місці події працювали слідчі Галицького відділу поліції, які вилучили речові докази.

Патрульна поліція Львівської області