«Працевлаштовували» жінок за кордоном: затримано організаторку міжнародного каналу торгівлі людьми

Фігурантка обіцяла молодим жінкам офіційне працевлаштування та достойну заробітну плату.

Встановлено, що 36-річна львів’янка знаходила через мережу інтернет жінок, які шукали роботу. Зловмисниця обіцяла їм допомогу у працевлаштуванні за кордоном та достойну заробітну плату. Утім після перетину кордону жінки потрапляли у сексуальне рабство.

Викрили злочинну діяльність фігурантки оперативники Департаменту міграційної поліції спільно зі слідчими столичної поліції.

Поліцейські та прикордонники затримали зловмисницю під час спроби переправити чергову жінку через державний кордон.

Правоохоронці провели обшуки за місцем мешкання фігурантки, вилучили комп’ютерну техніку, телефон з якого велася переписка з жінками щодо «працевлаштування», чорнові записи тощо.

Організаторці злочинної схеми вже повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 149 (Торгівля людьми) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Підозрюваній обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Слідчі дії тривають. Поліцейські проводять розслідування щодо встановлення всіх співучасників злочинної схеми, у тому числі на території інших держав, а також ідентифікації потерпілих, які стали жертвами торгівлі людьми.

Відділ комунікації поліції Києва