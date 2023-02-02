Працевлаштування водія президента НААН України у шести держструктурах та організація шахрайської схеми з привласнення врожаю: повідомлено підозри службовим особам

Зокрема колишньому директору одного з державних підприємств, яке входить до структури НААН, інкримінують організацію шахрайської схеми з привласнення врожаю сільгосппідприємств на понад 71 млн гривень.

Слідчі управління розслідування корупційних злочинів Головного слідчого управління за оперативного супроводження Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України продовжують викривати злочини керівництва та службових осіб Національної академії аграрних наук України.

В ході слідства встановлено, що особистому водію керівника НААН було незаконно нараховано близько 800 тисяч гривень заробітної плати шляхом одночасного «працевлаштування» у шести державних підприємствах, які входили до структури НААН України.

Особистому водієві президента НААН, бухгалтеру та механіку державного підприємства, які здійснювали табелювання робочого часу та виплату заробітної плати, повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до восьми років ув’язнення.

Крім того, зібрано докази причетності колишнього директора одного з державних підприємств НААН України до організації шахрайської схеми з привласнення врожаю сільськогосподарських культур.

Встановлено, що у 2020 році директор одночасно уклав два договори контрактації сільськогосподарської продукції з двома приватними підприємствами. У результаті підприємство, яке виростило врожай на 1610 га землі Національної академії аграрних наук, так його і не отримало. Натомість сільгоспродукцією заволодів фігурант через підконтрольну йому структуру. Завдані збитки склали понад 71 млн грн.

Ексдиректору оголошено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190 (шахрайство) та ч. 2 ст. 357 (Викрадення, привласнення, вимагання документів, штампів, печаток, заволодіння ними шляхом шахрайства чи зловживання службовим становищем або їх пошкодження) Кримінального кодексу України. За вчинення цих злочинів фігуранту загрожує до 12-ти років ув’язнення.

Процесуальне керівництво здійснюють прокурори Офісу Генерального прокурора України.

Управління комунікації Національної поліції України