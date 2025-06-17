Працевлаштування за гроші на посади з «бронею»: затримано зловмисника з Київщини

Фігурант заробляв на охочих уникнути мобілізації. Він брав гроші за сприяння у знятті з розшуку ТЦК та працевлаштуванні на підприємстві критичної інфраструктури для бронювання від служби в армії.

Протиправну діяльність зловмисника викрили оперативники Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції та прокурори Вишгородської окружної прокуратури.

Незаконним промислом займався 26-річний мешканець Київщини – у минулому інженер однієї з філій держпідприємства. Він пропонував військовозобов’язаним чоловікам працевлаштувати їх на підприємство критичної інфраструктури, де їм мали оформити бронювання від військової служби.

За надання таких послуг вимагав 9 тисяч доларів, стверджуючи, що кошти будуть передані посадовим особам підприємства.

Також зловмисник пропонував привести до ладу військово-облікові документи. «Послугу» зі зняття з розшуку ТЦК оцінив у 5,5 тисяч доларів.

За фізичної підтримки відділу швидкого реагування ДВБ фігуранта затримали одразу після отримання грошей нібито для передачі посадовим особам ТЦК за зміну статусу розшукуваного чоловіка.

Йому вже оголосили про підозру за ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 368 (Пособництво у одержанні неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 10 років.

Слідство триває.

Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України