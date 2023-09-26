«Працевлаштувався» до лав окупаційної адміністрації — ще одного експоліцейського підозрюють у колабораціонізмі

За процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури Харківської області заочно повідомлено про підозру 37-річному чоловіку за фактом колабораційної діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

За даними слідства, під час захоплення російськими загарбниками села Веселе Ізюмського району колишній поліціянт вирішив побудувати собі «кар‘єру», проте вже при окупантах. На початку червня минулого року він обійняв посаду «помощника начальника отдела» у селі.

Колаборант збирав списки та паспортні дані односельчан, щоб передавати ці відомості «новій владі». Також чоловік організовував роботу і надавав вказівки «старшим вулиць».

Наразі вирішується питання щодо оголошення підозрюваного у розшук.

Досудове розслідування проводить СВ ВП №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області. Оперативний супровід — Управління СБУ в Харківській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Харківська обласна прокуратура