Працівник супермаркету в Кропивницькому привласнив пів мільйона готівки з кас магазину

За процесуального керівництва Кропивницької окружної прокуратури повідомлено про підозру співробітнику одного з підприємств за фактом привласнення грошових коштів у великих розмірах належних товариству з обмеженою відповідальністю (ч. 4 ст. 191 КК України).

За даними слідства, підозрюваний, обіймаючи посаду заступника керівника підприємства, зловживаючи своїм службовим становищем, отримавши грошові кошти за реалізовану продукцію для подальшої інкасації, діючи з метою власної наживи, заволодів ними та з місця злочину зник.

В межах розпочатого кримінального провадження, працівниками поліції було оперативно встановлено місцезнаходження підозрюваної особи та вилучено привласненні кошти.

Досудове розслідування провадження здійснюють слідчі Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області.

Примітка, відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Кропивницька обласна прокуратура