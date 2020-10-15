Працівник установи виконання покарань на Тернопільщині розповсюджував наркотики серед ув’язнених

За процесуального керівництва Тернопільської обласної прокуратури задокументовано факт збуту наркотиків працівником відділу режиму й охорони ДУ «Чортківська УВП №26».

За версією слідства, молодший інспектор охорони, діючи умисно, всупереч інтересам служби, з метою власного незаконного збагачення неодноразово проносив в охоронювану зону наркотичні речовини та інші заборонені предмети для подальшого їх збуту серед арештованих.

“Під час обшуку у зловмисника правоохоронці виявили особливо небезпечний наркотичний засіб – канабіс, який він мав на меті передати ув’язненим. На даний час перевіряється його причетність до міжрегіональної групи, що розповсюджувала наркотичні засоби через телеграм-канали і діяльність якої нещодавно припинили правоохоронці Тернопільщини.

Злочин викрито прокурорами спільно із слідчими Територіального управління ДБР, розташованого в м. Львові, за оперативного супроводу працівників УСБУ в Тернопільській області та співробітників оперативної групи ДУ «Чортківська УВП №26».

Службовій особі органу виконання покарань повідомлено про підозру у незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні та передачі у місця позбавлення волі з метою збуту особливо небезпечного наркотичного засобу, вчинених за попередньою змовою групою осіб, за ч.2 ст. 307 КК України.

Розслідування триває. Вирішується питання про відсторонення службовця від займаної посади та обрання запобіжного заходу”, – повідомляє пресслужба Тернопільської обласної прокуратури. // ternopillive.com.ua