Працівника пенітенціарної служби Хмельницького викрито на «оборудках» із амфетаміном

За процесуального керівництва Хмельницької обласної прокуратури повідомлено про підозру старшому сержанту внутрішньої служби чергової частини Хмельницької філії Академії Державної пенітенціарної служби у незаконному придбанні та зберіганні з метою збуту психотропної речовини в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України).



19 червня 2022 року, під час отримання через приватну поштову компанію посилки, в якій знаходився амфетамін, працівника пенітенціарної служби затримали правоохоронці.

Підозрюваного відсторонили від займаної посади та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, без можливості внесення застави.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими Територіального управління ДБР у місті Хмельницькому за оперативного супроводу працівників УБН в Хмельницькій області ДБН НП України.

Довідково: санкція ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України передбачає покарання у виді позбавленням волі на строк від 9 до 12 років з конфіскацією майна.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Хмельницької обласної прокуратури