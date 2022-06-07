Працівника прикордонної служби з Рівненщини підозрюють у державній зраді

За процесуального керівництва Рівненської обласної прокуратури працівнику прикордонного загону повідомлено про підозру у державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України).

За даними слідства, підозрюваний, працюючи в групі комплектування прикордонного загону ДПС України, був завербований і співпрацював із офіцером запасу ЗС держави-окупанта.

Він збирав і передавав персональну інформацію про відбір кандидатів на військову службу до прикордонного загону. У 2020-2021 роках прикордонник передавав іншому ексвійськовому держави-окупанта інформацію про високопоставлених офіцерів Національної гвардії України, за даними слідства – для їх подальшої ліквідації.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі Управління СБУ в Рівненській області.

Офіс Генпрокурора