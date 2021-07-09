Працівника СБУ намагалися підкупити на отриманні дозвільних документів на проживання

За процесуального керівництва Житомирської обласної прокуратури викрито особу на наданні неправомірної вигоди керівнику підрозділу Управління Служби безпеки України в Житомирській області (ч. 3 ст. 369 КК України).

За даними слідства, громадянин іншої держави — житель Київської області звернувся до керівника сектору Управління СБУ в області, запропонувавши йому 2000 доларів США за сприяння у безперешкодном у отриманні дозвільних документів на проживання в Україні.

Правоохоронцями його затримано у порядку ст. 208 КПК України під час надання першої частини неправомірної вигоди на суму 1000 доларів США, неправомірну вигоду вилучено.

Наразі проводяться невідкладні слідчі дії.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні проводить Головне управління Нацполіції в області, за супроводу Головного управління внутрішньої безпеки СБУ.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

За матеріалами Житомирської обласної прокуратури