Працівники філії Донецького облавтодору привласнили асфальтобетонної суміші на ₴900 тис.

Асфальтобетонну суміш зловмисники продавали підприємцям за цінами, які були нижчими за ринкові.

Викрили злочинну діяльність групи осіб оперативники управління стратегічних розслідувань в Донецькій області, слідчі слідчого управління обласної поліції спільно з прокуратурою Донецької області.

До складу групу входили начальник філії облавтодору, виконроб і лаборант. Упродовж квітня-вересня 2020 року працівники, порушуючи технологію виробництва, створювали надлишки асфальтобетонної продукції. Із заощадженої сировини виготовили понад 500 тонн асфальтобетонної суміші, яку продавали підприємцям за цінами, нижче ринкових. А щоби приховати свою діяльність, до офіційних документів вносили недостовірні відомості щодо обсягів використаної продукції. Такий «бізнес» приніс зловмисникам прибутку, а державі збитків на майже 900 тис. грн.

За результатами досудового розслідування поліцейські зібрали достатньо доказів причетності працівників облавтодору до розкрадання майна.

На даний час обвинувальні акти стосовно трьох осіб скеровані до суду за ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України.

У разі доведення вини у суді фігурантам може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України