Працівники Львівгазу виявили крадіжку 350 тисяч кубометрів газу

Минулого тижня працівники АТ “Львівгаз” виявили незаконне втручання в газову мережу в одному з готельних комплексів Пустомитівського району.

Під час перевірки працівники Пустомитівського відділення АТ “Львівгаз” виявили встановлену в обхід лічильника перемичку.

Тобто газ по трубах йшов, але повз лічильник. Орієнтовний об’єм викраденого газу близько 350 тисяч кубометрів.

«Такий об’єм викрали за рік, адже остання перевірка нашими працівниками відбувалась у грудні 2019 року. Зараз завершуємо розслідування, а винуватцям донарахують вартість викраденого газу», – повідомив Руслан Сахарчук, начальник Пустомитівського відділення АТ «Львівгаз».

Додамо, що завдяки роботі працівників Львівгазу лише за перше півріччя 2020 року вдалося виявити понад 300 випадків крадіжок газу. // Діло