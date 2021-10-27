Працівники міграційної поліції Рівненщини примусово видворили з України «смотрящого» з Грузії

За результатами моніторингу та проведених оперативно-профілактичних заходів щодо недопущення порушень міграційного законодавства іноземцями працівники управління міграційної поліції в Рівненській області спільно із працівниками міграційної служби викрили громадянина Грузії на нелегальному перебуванні в Україні.

Сьогодні, 26 жовтня, відповідно до ухвали суду через пункт пропуску «Київ (Жуляни)» авіарейсом видворили 35-річного громадянина Грузії із забороною в’їзду в Україну найближчі три роки.

Нагадаємо, восьмого жовтня іноземець звільнився із Катеринівської виправної колонії, де майже 10 років відбував покарання за вчинений розбій в особливо великих розмірах на території України. Крім того, колишній засуджений у в’язниці мав статус «смотрящого», а тому з метою недопущення вчинення подальших кримінальних правопорушень, за поданням співробітників управління міграційної поліції ГУНП Рівненській області працівники міського відділу УДМС прийняли рішення про примусове видворення зазначеного до країни походження та звернулися із відповідним клопотанням до суду.

Після оформлення усіх необхідних документів 35-річного нелегала, якого помістили до пункту тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, що на території Волинської області, примусово видворили з території України до країни походження.

Працівники управління міграційної поліції в Рівненській області з метою недопущення порушень чинного законодавства іноземцями на території Україн продовжують вживати відповідні заходи реагування відносно нелегалів.

Відділ комунікації поліції Рівненської області