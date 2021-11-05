Працівників столичної лабораторії підозрюють у підробленні довідок про негативний тест на COVID-19

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури повідомлено про підозру шістьом особам, четверо з яких є працівниками медичної лабораторії, за фактом виготовлення та збуту громадянам підроблених довідок про негативний тест на COVID-19 без проходження відповідних досліджень (ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358 КК України).

У ході досудового розслідування встановлено, що працівники лабораторії, діючи у складі організованої групи, запровадили протиправний механізм особистого збагачення шляхом складання та збуту зацікавленим особам завідомо підроблених офіційних документів – Тестів на коронавірус.

Встановлено, що працівники лабораторії упродовж грудня 2020 – березня 2021 року на замовлення громадян складали та збували завідомо підроблені медичні довідки без проходження відповідних досліджень. Вартість довідок коливалася від 900 до 1800 гривень.

У ході досудового розслідування задокументовано складання та збут учасниками організованої групи не менше 19 підроблених тестів.

Наразі членам організованої групи, серед яких лікар-терапевт, адміністратор та ще двоє працівників медустанови, повідомлено про підозру та вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів.

Викрито правопорушення прокурорами спільно зі СУ ГУ НП у м. Києві за оперативного супроводження Управління стратегічних розслідувань в м. Києві ДСР НП України.

Примітка: відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура