Працівницю фірми судитимуть за привласнення грошей підприємства в загальній сумі понад ₴250 тис.

Київською окружною прокуратурою м. Харкова затверджено та скеровано до суду обвинувальний акт стосовно менеджера одного з харківських підприємств за фактом привласнення майна шляхом зловживання службовим становищем (ч. 4 ст. 191 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що зловмисниця, будучи матеріально-відповідальною та службовою особою повинна була отримувати на фірмі готівкові кошти у касі для придбання товарно-матеріальних цінностей, а також організовувати і контролювати постачання матеріальних ресурсів згідно з передбаченими у договорах строками тощо.

Під час виконання посадових обов’язків зловмисниця отримала грошові кошти для внесення в касу підприємства-постачальника в якості оплати за придбання продукції в загальній сумі понад 250 тис. грн, після чого привласнила ці кошти.

Досудове розслідування проводив слідчий відділ Харківського районного управління №1 ГУНП в Харківській області за процесуального керівництва Київської окружної прокуратури м. Харкова.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури