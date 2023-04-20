Працівник чернігівського СІЗО допомагав зекам організувати «бізнес» з видурювання даних банківських карток громадян

Працівники ДБР завершили досудове розслідування стосовно одного з інспекторів Державної установи «Чернігівський слідчий ізолятор». Він за гроші забезпечував мобільними телефонами ув’язнених, які хотіли організувати так званий «колцентр» з видурювання у довірливих громадян даних їх банківських карток.

Обвинувальний акт скеровано до суду.

Інспектор СІЗО пропонував затриманим за хабар отримати можливість користуватись мобільним зв’язком до кінця їх строку перебування в ізоляторі. Один з них не лише «купив» собі зв’язок, але й вийшов із зустрічною пропозицією – забезпечити мобільними пристроями тимчасово ув’язнених, які увійдуть до «колцентру» та займатимуться грабунком людей прямо з СІЗО.

Інспектор зустрівся із товаришем цього тимчасово ув’язненого та отримав від нього 10 мобільних телефонів. Він безперешкодно приніс мобільні гаджети на територію ізолятора й отримав за це перший транш – 30 тис. гривень.

Інспектора Чернігівського слідчого ізолятора обвинувачують у прийнятті пропозиції, обіцянки або одержанні неправомірної вигоди (ч. 1 ст. 368 КК України).

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 4 років.

Процесуальне керівництво здійснює Чернігівська обласна прокуратура.

ДБР