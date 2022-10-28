Працівник обікрав роботодавця майже на ₴300 тисяч: у Запоріжжі розкрили крадіжку в гіпермаркеті

Місцевий житель за пів року зі складського приміщення відомої мережі торгівельних закладів поцупив 30 одиниць технічного обладнання та гаджетів. Працівники відділу № 4 Запорізького райуправління поліції викрили зловмисника та вилучили в нього частину викраденого майна. За скоєне юнаку загрожує позбавлення волі на строк до восьми років.

26 жовтня до поліції із заявою звернувся менеджер із безпеки підприємства та повідомив, що під час проведення інвентаризації товару виявили відсутність частини комп’ютерної техніки та мобільних телефонів.

Оперативним шляхом правоохоронці встановили особу крадія. Ним виявився 23-річний ІТ-працівник цього закладу.

Встановлено, що зловмисник діяв за схемою – під приводом ремонту товару або його переміщення до головного офісу систематично «виносив» корпоративне майно. Протягом 6 місяців він незаконно привласнив проектор, 6 мобільних комп’ютерів, 5 комп’ютерних системних блоків, 7 ноутбуків, 8 мобільних телефонів та 3 планшети.

На момент викриття фігурант встиг реалізувати частину награбованого на близько 50 тисяч гривень. Частину товару в нього вилучили правоохоронці.

Свою провину хлопець визнає та пояснює, що спокусився на чуже майно заради збагачення.

За фактом злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України, відкрито кримінальне провадження. Зловмиснику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років. Під процесуальним керівництвом Шевченківської окружної прокуратури тривають слідчі дії.

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Відділ комунікації поліції Запорізької області