Працівник СБУ, якого судили за $60 тисяч хабаря, перевівся у Нацгвардію і зупинив розгляд справи

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду зупинила розгляд скарг сторони захисту на вирок щодо колишнього працівника СБУ у звʼязку з його мобілізацією.

Про це повідомляє «Судовий репортер» із посиланням на ухвалу від 8 липня.

Йдеться про Сергія Щербаківського консультанта-експерта (з оперативних питань) 3 відділу 5 управління Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБУ.

За версією обвинувачення, у січні-липні 2022-го, працюючи в Харківській області в умовах воєнного стану, він попрохав і одержав 60 тисяч доларів неправомірної вигоди за повернення обладнання для майнінгу криптовалюти, вилученого під час обшуку.

27 листопада 2024 року ВАКС визнав його винним і засудив до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Під час розгляду апеляційної скарги у березні 2025-го захисник клопотав про зупинку розгляду справи, тому що обвинувачений проходить військову службу в складі Сил оборони, а саме Управління Служби безпеки України в Запорізькій області та не може брати участь у судовому засіданні навіть по відеозвʼязку. Але в клопотанні було відмовлено, тому що Щербаківський не був призваний на військову службу за призовом під час мобілізації, а участь в оперативно-бойових завданнях (бойових діях) у складі Сил оборони є частиною його службових обовʼязків як працівника СБУ і не є аналогом військової служби. В розумінні Закону України «Про військовий обовʼязок і військову службу» діяльність працівників СБУ не може бути трактована як військова служба, у тому числі за призовом під час мобілізації.

Після цього в червні 2025-го Щербаківського звільнили з СБУ в запас через сімейні обставини, тому що він самостійно за рішенням суду виховує та утримує дитину до 18 років.

Відповідно до закону, не підлягають призову на військову службу під час мобілізації військовозобовʼязані, які самостійно виховують і утримують мають дитину (дітей) віком до 18 років.

Тобто, підстава, з якої обвинувачений під час дії воєнного стану був звільнений з СБУ, є такою ж, за якою він не підлягав призову на військову службу під час мобілізації. Але Щербаківський вже через пʼять днів після звільнення мобілізувався до Нацгвардії України із власної ініціативи.

Далі адвокат повторно звернувся до суду із проханням зупинити процес. Колегія задовольнила клопотання, але один із суддів висловив окрему думку — відмінну від рішення більшості.

Суддя вбачає у діях обвинуваченого зловживання правами. А саме, що він свідомо пішов на такі дії, щоб не дозволити переглянути вирок і згодом взагалі уникнути кримінальної відповідальності шляхом за спливом строків давності.

Оскільки в апеляційній скарзі не йшлося про погіршення становища обвинуваченого, то його присутність під час усних слухань із перегляду вироку була необовʼязкова. А, отже, не було потреби зупиняти судове провадження з мотивів мобілізації на військову службу.

«Корупція є внутрішнім ворогом України, який перешкоджає можливості більш ефективно протистояти нашому зовнішньому ворогу — росії… Вважаю, що будь-які прояви корупції в країні під час війни такі ж небезпечні для існування держави та підтримання її здатності оборонятися від ворога, як і прояви державної зради… Для мене обвинувачення особи у вчиненні корупційного кримінального правопорушення як і обвинувачення у державній зраді, незважаючи на різну ступінь тяжкості цих злочинів з точки зору закону про кримінальну відповідальність, є злочинами одного порядку, між якими можна поставити знак рівності «=» в контексті того, що їх наслідками може бути підрив оборонної спроможності держави.

Тому я вважаю, що у суспільства може виникати логічне запитання щодо того, чому в одній ситуації один співробітник СБУ, обвинувачений у причетності до корупції під час воєнного стану на території області, яка межує з державою-агресором, має можливість у процесуальний спосіб не дозволяти суду з`ясувати вчинив він злочин чи ні, у той час як інший співробітник цього ж органу державної безпеки, але звинувачений у державній зраді, такої можливості не має», — зазначив суддя в окремій думці.