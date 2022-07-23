Працівник СТО продав авто, власник якого відмовився сплачувати за ремонт

Водій користувався автомобілем «Кіа» на підставі лізингового договору, але у лютому виїхав за межі країни, покинувши її на станції технічного обслуговування. Доки представник лізингової компанії намагався вирішити питання щодо повернення легковика з директором СТО, працівник станції продав транспортний засіб на розборку. Фігуранту загрожує до дванадцяти років позбавлення волі.

До поліції Києва звернувся представник фінансової компанії із повідомленням про незаконне заволодіння транспортним засобом. Слідчі відкрили кримінальне провадження та розпочали заходи із встановлення причетних до злочину осіб.

За інформацією заявника, автомобіль «Кіа» був у користуванні іншого чоловіка на підставі лізингового договору. Останній звернувся до СТО за потреби відремонтувати ходову частину. Однак в кінці лютого чоловік виїхав за межі країни, покинувши транспортний засіб та відмовившись за нього сплачувати.

У подальшому доки представник лізингової компанії вирішував питання із директором СТО щодо повернення автівки, працівник станції вирішив її продати. Підозрюваний відігнав легковик та передав своєму знайомому з проханням її реалізувати на розборку, а отримані гроші поділити між собою. Оперативники розшукали частини транспортного засобу на іншій станції у Голосіївському районі та вилучили їх у якості речових доказів.

За процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури 24-річному місцевому мешканцю повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 289 Кримінального кодексу України – незаконне заволодіння транспортним засобом. Окрім цього, вирішується правовий статус іншого учасника події. Санкція статті передбачає від восьми до дванадцяти років позбавлення волі.

Поліція звертається до громадян та наголошує, що питання сплати або несплати певних послуг мають вирішуватись сторонами виключно у законний спосіб, а у разі неможливості дійти згоди самостійно – слід звертатись до суду.

Відділ комунікації поліції Києва