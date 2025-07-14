Працівник суду пропонував колегам за $5900 допомогти оновити військово-облікові дані в ТЦК Київщини

Прокурорами Київської міської прокуратури повідомлено про підозру працівнику одного зі столичних судів за фактом вимагання та отримання грошей від колег за допомогу в оновленні військово-облікових даних у ТЦК та СП у Київській області.

Встановлено, що підозрюваний розповідав іншим працівникам суду, які отримували виклики до ТЦК для уточнення облікових даних, що може допомогти пройти усі необхідні процедури та стати на військовий облік. При цьому чоловік гарантував, що з його допомогою колег не мобілізують одразу після оформлення усіх документів.

Можливість вирішити це питання чоловік пояснював своїми знайомствами та зв’язками на Київщині. Свою допомогу підозрюваний оцінив у $4 000.

Так, одному з колег він пообіцяв у найкоротші терміни допомогти оновити військово-облікові дані та отримати військово-обліковий документ у ТЦК та СП без його присутності. Вже після отримання частини суми та документів від колеги «помічник» повідомив, що вартість послуги зросла та становить $5 900.

Гроші передавались частинами під контролем правоохоронних органів.

Під час одержання останньої частини обумовленої суми чоловіка затримали в порядку ст. 208 КПК України.

Його дії кваліфіковано за ч. 3 ст. 369-2 КК України – прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, поєднане з вимаганням такої вигоди,

Встановлюються спільники підозрюваного.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк до 8 років з конфіскацією майна.

Підозрюваному обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внести заставу.

Досудове розслідування здійснюється слідчими СУ ГУНП в м. Києві за оперативного супроводу ГУ ДЗНД СБУ.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Київської міської прокуратури