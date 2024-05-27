Працівника автошколи на Сумщині викрили на махінаціях з іспитами з водіння

Департамент внутрішньої безпеки Нацполіції продовжує блокувати незаконні схеми наживи на послугах Сервісних центрів. Чергового ділка поліцейські викрили у Сумській області. За скоєне йому загрожує до 5 років ув’язнення.

Оперативники Сумського управління Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції встановили причетність працівника однієї з автошкіл Сумщини до незаконних оборудок. Виявилось, що спеціаліст з підготовки водіїв пропонував слухачам курсу з водіння свою допомогу у складанні практичного іспиту у територіальному сервісному центрі.

Зловмисник за гроші обіцяв вплинути на нібито знайомих посадових осіб ТСЦ для отримання позитивної оцінки при здачі екзамену.

Правоохоронці затримали фігуранта одразу після отримання грошей. Наразі слідчі поліції Сумщини оголосили чоловікові про підозру за ч. 2 ст. 369-2 (Зловживання впливом) Кримінального кодексу України. Незаконні оборудки працівнику автошколи принесли лише проблеми із законом. За скоєне передбачається покарання у вигляді позбавлення волі до 5 років.

Заходи відбулись під процесуальним керівництвом Сумської обласної прокуратури та за сприяння керівництва територіального сервісного центру МВС.

Зазначимо, що за результатами роботи ДВБ впродовж останніх чотирьох місяців у зв’язку з незаконними оборудками з водійськими посвідченнями позбавлено акредитації понад 20 автошкіл.

Якщо ви стали свідком подібних протиправних дій, повідомте про них анонімно у чат-бот ДВБ у Телеграмі: @dvb_np_bot або на гарячу лінію за номером +38 050 352 72 77.

Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України