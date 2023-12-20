Працівника лікарні судитимуть за службову недбалість, що спричинила збитки майже ₴1,5 млн.

Прокурори Броварської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно фахівця з публічних закупівель однієї з лікарень Київщини за фактом службової недбалості (ч. 2 ст. 367 КК України).

Розслідуванням встановлено, що обвинувачена організувала та провела закупівлю 6 апаратів штучної вентиляції легень та іншого медичного обладнання для потреб лікарні. Вона не дослідила ринкову вартість медичного обладнання перед проведенням публічних закупівель, внаслідок чого його придбали за цінами вище ринкових.

Комунальний заклад охорони здоров’я через службову недбалість співробітника надлишково сплатив постачальнику майже 1,5 млн грн бюджетних коштів.

Досудове розслідування здійснювалось слідчими Броварського РУП ГУНП в Київській області за оперативного супроводу ГУ СБ України у м. Києві та Київській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура