Працівника приватної сільськогосподарської фірми викрили у привласненні грошей зернотрейдера

Правопорушник заволодів понад 180 тис. доларів США, які призначалися для перевізників збіжжя. А щоб пояснити керівнику, який доручив йому кошти, куди вони зникли, збрехав, що на нього напали зловмисники. Поліцейські повідомили фігуранту про підозру у шахрайстві. Йому загрожує позбавлення волі.

Поліцейські встановили, що працівник компанії, яка займається вирощуванням та продажем зернових культур, за дорученням керівника, отримав в іншої фірми, з якою вони співпрацюють, 300 тисяч доларів США для виплати заборгованої за кілька місяців заробітної плати декільком перевізникам збіжжя. Частину грошей чоловік передав за призначенням, а частину вирішив привласнити.

Змовившись з товаришем, зловмисник віддав йому 182 тисяч доларів, а сам зв’язався з керівником і повідомив, що на нього напали незнайомці, пригрозили ножем та забрали готівку. Плутанина у розповідях підлеглого наштовхнула керівника на підозру, що той говорить неправду, і він звернувся у поліцію.

Протиправні дії чоловіка викрили та задокументували співробітники управлінь карного розшуку та кримінального аналізу ГУНП в Одеській області й відділення поліції № 3 Одеського районного відділу поліції № 1.

«Зібравши достатню кількість доказів, слідчі під процесуальним керівництвом Малиновської окружної прокуратури міста Одеси повідомили фігуранту про підозру за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України, а саме у заволодінні чужим майном шляхом обману, тобто шахрайстві, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах. За цей злочин правопорушнику загрожує позбавлення волі від трьох до восьми років. Нині поліцейські вживають заходів щодо встановлення місцеперебування другого учасника злочину та незаконно привласнених грошей. Слідчі дії тривають», – зазначила слідча територіального підрозділу поліції Карина Федоряєва.

Одеське районне управління поліції №1