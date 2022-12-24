Працівників фейкового «мвс лнр»  з тимчасово окупованої Старобільщини судитимуть за співпрацю з ворогом

Прокурори Старобільської окружної прокуратури Луганської області направили до суду обвинувальні акти стосовно трьох колаборантів, які працюють у рядах «поліції» окупаційної влади країни-агресора.

За даними слідства, мешканці селища Марківка, міст Старобільська та Брянки перейшли на бік ворога та добровільно склали присягу на вірність «народові лнр».

Влітку 2022 року двоє обійняли посади у так званому «Старобільському райвідділі внутрішніх справ мвс лнр», ще один – в «Марківському райвіддділі внутрішніх справ мвс лнр».

Ці підрозділи фейкового «правоохоронного органу» створені на захопленій російськими загарбниками Старобільщині. До них призначені колишній правоохоронець з Брянки та двоє безробітних місцевих жителів.

У своїй роботі псевдополіціянти дотримуються нелегітимного «законодавства лнр». Допомагають ворогу реалізовувати загарбницьку політику та виявляти проукраїнськи налаштованих громадян.

Їм інкримінована колабораційна діяльність (ч. 7 ст. 111-1 КК України).

Особи перебуватимуть у розшуку до моменту затримання. За клопотанням прокурорів до усіх застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, а на належне їм майно накладено арешт.

Наразі матеріали обвинувачення передано до Покровського районного та Синельниківського міськрайонного судів Дніпропетровської області для розгляду по суті.

Спеціальне досудове розслідування здійснювали слідчі 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Обвинуваченим загрожує тюремний строк до 15 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років, з можливою конфіскацією майна та без такої.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури

(за матеріалами Старобільської окружної прокуратури)