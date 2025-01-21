Працівників ТСЦ МВС та мешканця Харківщини викрито у незаконних оборудках

Поліцейські Харківщини ліквідували схему отримання водійських посвідчень, яку організували мешканець Харківської області та адміністратор одного з ТСЦ Донеччини. Крім того, документуючи злочинну діяльність спільників, вдалось викрити ще двох працівників цього ж ТСЦ на незаконних оборудках. Їм всім вже оголосили підозри.

Одразу дві махінації викрили оперативники Харківського управління Департаменту внутрішньої безпеки та слідчі поліції Харкова в одному з ТСЦ Донеччини.

Так, 28-річний адміністратор закладу разом із своїм 43-річним знайомим – мешканцем Харківської області – налагодили схему з безпроблемної здачі водійських іспитів. Мешканець Ізюму відповідав за пошук клієнтів та координацію дій, а його змовник безпосередньо допомагав успішно скласти практичний екзамен. За послугу спільники хотіли 8 000 гривень.

Крім того, оперативники ДВБ встановили причетність 28-річного працівника сервісного центру та двох його колег до ще однієї протиправної діяльності. Як з’ясувалося, вони, маючи доступ до відомчих систем, безпідставно розповсюджували інформацію з обмеженим доступом.

За матеріалами, зібраними співробітниками внутрішньої безпеки поліції, слідчі ГУНП у Харківській області оголосили чотирьом фігурантам про підозру.

Адміністратору ТСЦ інкримінують одержання неправомірної вигоди та несанкціоноване розповсюдження інформації з обмеженим доступом (ч. 1 ст. 368 та ч. 1 ст. 361-2 Кримінального кодексу України).

Його спільнику вручили підозру за ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 368 КК України – пособництво в одержанні службовою особою неправомірної вигоди. Ще двом викритим у ході слідства адміністраторам ТСЦ оголосили про підозру за ч. 1 та ч. 2 ст. 361-2 Кримінального кодексу України. З метою встановлення інших осіб, які можуть бути причетними до незаконних оборудок, триває слідство. Процесуальне керівництво здійснює Харківська обласна прокуратура.

Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України