Працівнику сільради, який замовив ремонт дороги і дитсадка своїй дружині, присудили 5 років за ґратами

Луцький міськрайонний суд Волинської області визнав колишнього посадовця сільради винним у привласненні бюджетних коштів і перешкоджанні журналістській діяльності.

Про це повідомляє «Судовий репортер» із посиланням на вирок від 19 квітня.

У січні 2019-го обвинувачений влаштувався у Підгайцівську сільську раду проектним менеджером. Він займався розробкою проектно-кошторисної документації і підписанням із підрядниками первинних бухгалтерських документів.

Приблизно за пів року сільрада замовила у фізособи-підприємця, яка була дружиною посадовця, капітальний ремонт вулиці за рахунок державного та місцевого бюджетів.

У квітні 2020-го ця ж підприємиця отримала підряд на благоустрій території дитсадка.

Технічний нагляд за роботами, за версією слідства, здійснювала підконтрольна обвинуваченому компанія. Загалом за роботи сплачено 2,6 млн грн.

У подальшому експертизи показали, що сільрада загалом переплатила більше пів мільйона гривень, тому що деякі роботи не були виконані.

За матеріалами справи, посадовець мав доступ до рахунків дружини і сам знімав гроші. Це підтвердила суду і працівниця банку.

У січні 2021-го року в сільраду зайшли двоє чоловіків, один із яких місцевий депутат від партії «Батьківщина». Вони хотіли інформацію по ремонту на певних вулицях громади. Бухгалтерка шукала документи і в цей час зайшов обвинувачений і в наказовій формі заборонив давати будь-які документи. Виникла словесна перепалка і відвідувачі мусили покинути приміщення. Проте на вулиці в них виникла ідея звернутися в поліцію з приводу перешкоджання депутатській діяльності та залучити ЗМІ для висвітлення. Чоловіки запропонували місцевій журналістці самій навідатися в сільраду. Вона того ж дня це зробила.

Під час спілкування журналістки з сільським головою підійшов обвинувачений і, висловлюючись в грубій формі та шарпаючи за одяг, почав виганяти її, кажучи: «А чого ти прийшла сюди, ану вон звідси… Що то таке?». У руках жінка тримала камеру з логотипом «12 каналу», а також досить масивний фотоапарат, який нападник намагався вибити з рук. Відштовхнувши журналістку, посадовець зайшов до кабінету сільського голови і зсередини зачинився на ключ.

Після цього заступник начальника відділу Волинської обласної прокуратури склав рапорт, що журналісти місцевого телеканалу поширили інформацію щодо можливої розтрати коштів посадовцями Підгайцівської сільської ради на ремонті доріг. Події почали розлідувати.

Голова сільради в суді намагався захистити свого колегу. На його думку, ремонт проведено якісно та відповідно до вимог закону. Чому судова будівельно-технічна експертиза дала висновок про невідповідність обсягу виконаних робіт їх вартості, він не розуміє. Він повʼязує все із політичною діяльністю та бажанням опонентів з політичної партії «Свобода» дискредитувати його діяльність перед громадою.

Сам обвинувачений вину не визнав і відмовився давати суду показання.

За сукупністю злочинів колишнього посадовця засудили до 5 років позбавлення волі і стягують із нього 516 тисяч гривень матеріальної шкоди на користь сільської громади. Вирок ще не набув законної сили і його можна оскаржити.