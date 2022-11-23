Працівнику судової охорони повідомлено про підозру в убивстві поліцейського

За процесуального керівництва прокурорів Чернігівської обласної прокуратури повідомлено про підозру працівнику судової охорони за фактом умисного вбивства поліцейського (ч. 1 ст. 115 КК України).

Досудовим розслідуванням установлено, що 19.11.2022 близько 23 години біля одного із закладів відпочинку міста Бахмач, унаслідок раптового конфлікту, було завдано ножове поранення 30-річному поліцейському сектору реагування патрульної поліції одного з районних відділень області, який перебував поза службою.

Від отриманих тілесних ушкоджень старший сержант поліції 20.11.2022 помер у лікарні.

За підозрою у вчиненні кримінального правопорушення затримано 25-річного капрала служби судової охорони Територіального управління Служби судової охорони у Чернігівській області.

До суду скеровано клопотання про обрання підозрюваному запобіжного засобу у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування здійснюється слідчими П’ятого слідчого відділу (з дислокацією у місті Чернігові) Територіального управління ДБР, розташованого у місті Києві.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Чернігівської обласної прокуратури