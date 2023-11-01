Працівники нелегального казино проламали стіну, щоб втекти від детективів БЕБ (фото)

Детективи Територіального управління БЕБ у м. Києві викрили підпільне казино. Під час його обшуку працівники нелегального грального закладу втекли від правоохоронців, проламавши гіпсокартонний перестінок до сусіднього кафе.

У приміщенні детективи вилучили системні блоки, монітори, сейф, мережеві комутатори, картки звітності, кошти тощо.

Тепер зловмисникам загрожує покарання не лише за участь в організації незаконного грального бізнесу, але й за незаконне проникнення на приватну територію.

Наразі встановлюються всі особи, причетні до незаконної діяльності закладу.

Досудове розслідування за ч. 1 ст. 203-2 КК України (незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор) триває.

Процесуальне керівництво здійснюють прокурори Київської міської прокуратури.

Бюро економічної безпеки