Працівники нелегального казино проламали стіну, щоб втекти від детективів БЕБ (фото)
Детективи Територіального управління БЕБ у м. Києві викрили підпільне казино. Під час його обшуку працівники нелегального грального закладу втекли від правоохоронців, проламавши гіпсокартонний перестінок до сусіднього кафе.
У приміщенні детективи вилучили системні блоки, монітори, сейф, мережеві комутатори, картки звітності, кошти тощо.
Тепер зловмисникам загрожує покарання не лише за участь в організації незаконного грального бізнесу, але й за незаконне проникнення на приватну територію.
Наразі встановлюються всі особи, причетні до незаконної діяльності закладу.
Досудове розслідування за ч. 1 ст. 203-2 КК України (незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор) триває.
Процесуальне керівництво здійснюють прокурори Київської міської прокуратури.