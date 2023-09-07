Працівники військової частини, які обіцяли за $1000 «відмазати» від армії, відбулись штрафом

Шевченківський районний суд міста Львова визнав начальника і діловода відділення матеріально-технічного забезпечення військової частини винуватими у зловживанні впливом.

Про це повідомляє «Судовий репортер» з посиланням на вирок від 4 вересня.

У травні 2020 року громадянин призовного віку, маючи страх перед труднощами військової служби з огляду на військовий конфлікт на Сході України, звернувся за порадою до начальника відділення матеріально-технічного забезпечення військової частини.

Останній, повідомив хлопцеві, що строкової військової служби можна уникнути і пообіцяв за 1000 доларів вплинути на одного із членів призовної комісії, щоб ті звільнили його від призову.

Посадовець залучив до свого плану діловода відділення, який був знайомий з одним із членів призовної комісії – невстановленої досудовим розслідуванням особи.

У подальшому обвинувачені при особистій зустрічі отримали неправомірну вигоду міченими купюрами. Чоловіків затримали біля брами заїзду на територію школи. Слідчі підібрали на подвірʼї школи конверт, який обвинувачений за кілька хвилин до цього встиг викинути.

У судовому засіданні посадовці військової частини відмовились надавати будь-які показання і свою вину не визнали.

Суд розцінює таку поведінку як обраний обвинуваченими спосіб захисту з метою уникнення відповідальності за вчинене. Вина, на думку суду, повністю підтверджується доказами.

Із показань свідків відомо, що заявника з обвинуваченим познайомив сусід. Хлопець просив

допомогти «відмазати» його від армії, оскільки йому дуже часто приходять повістки на домашню адресу.

У судовому засіданні оголошувався рапорт старшого оперуповноваженого 2 відділу ГВ «К» УСБУ у Львівській області. У документі йдеться про можливе вчинення кримінального правопорушення начальником відділення військової частини та військовим комісаром, які нібито організували механізм отримання неправомірної вигоди за оформлення документів щодо непридатності призовників до військової служби у Збройних силах України. Обвинувачений начебто перебував у тісних стосунках з працівниками військових комісаріатів Львова, та неодноразово за грошову винагороду домовлявся про оформлення документів щодо непридатності призовників до військової служби.

На записі розмови фігуранти обговорюють в чому мають бути гроші, які заявник буде передавати. На відео зафіксовано зустріч і передачу конверту.

Обвинувачені раніше не судимі, один із них має на утриманні неповнолітніх дітей, інший проживає з матірʼю-інвалідом, обидва мають позитивні характеристики з місця праці.

Обставин, що помʼякшують чи обтяжують покарання, не встановлено.

За вироком суду чоловіки заплатять по 85 тисяч гривень штрафу.