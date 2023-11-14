Працівниця банку отримала 7 років ув’язнення за заволодіння майже ₴1 млн.

За підтримання публічного обвинувачення Первомайської окружної прокуратури суд визнав винною колишню начальницю відділення-головного менеджера з обслуговування клієнтів одного з районних відділень банку на Миколаївщині у заволодінні коштами клієнтів банку, шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчинене повторно в особливо великих розмірах (ч.ч. 3, 4, 5 ст. 191 КК України).

У судовому засіданні прокурором доведено, що жінка з грудня 2010 року по квітень 2017 року, зловживаючи службовим становищем, перерахувала на рахунки довірених осіб майже 1 млн грн з депозитних та кредитних рахунків клієнтів банківської установи.

Завдяки послідовній позиції сторони обвинувачення та достатній доказовій базі провину жінки доведено в повному обсязі.

Відтак, вироком суду їй призначено покарання у виді 7 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Вирок ще не набрав законної сили.

Примітка: вирок суду першої інстанції набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленого КПК України, якщо таку скаргу не було подано.

Миколаївська обласна прокуратура