Працівницю окупаційної «прокуратури лнр» засуджено до 15 років позбавлення волі

За публічного обвинувачення прокурорів Старобільської окружної прокуратури Луганської області місцеву мешканку визнано винною у добровільному зайнятті посади в незаконно му правоохоронному органі, створеному на тимчасово окупованій території (ч. 7 ст. 111-1 КК України).

Її засуджено до максимального за цією статтею покарання ‒ 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Також позбавлено права впродовж 15 років обіймати посади в правоохоронних органах.

Прокурори в суді довели, що в березні 2022 року засуджена присягнула на вірність так званій «лнр». Добровільно обійняла рядову посаду в незаконно створеному правоохоронному органі ‒ «прокуратурі Біловодського району генеральної прокуратури лнр».

У своїй діяльності жінка дотримується нелегітимних нормативно-правових актів, впроваджених на захопленій території регіону та виконує накази вищого керівництва.

Крім того, бере участь у заходах за участю представників окупаційної влади.

Посади в правоохоронних органах України вона ніколи не обіймала.

Вирок ухвалено заочно. Засуджена відбуватиме покарання з моменту затримання.

Наразі жінку оголошено у розшук.

Спеціальне досудове розслідування здійснювали слідчі ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури

(за матеріалами Старобільської окружної прокуратури)