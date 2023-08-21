Працювала секретарем-референтом при очільнику окупаційної адміністрації Куп’янського району — викрито чергову колаборантку

За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру 30-річній жінці за фактом колабораційної діяльності (ч. 2 ст. 111-1 КК України).

Дізнанням встановлено, що під час окупації Куп’янська підозрювана вирішила працювати на російських загарбників. Вона добровільно обійняла посаду «и. о. секретаря-референта и. о. Главы ВГА Купянского района».

Колаборантка здебільшого займалась обробкою кореспонденції, готувала документи до підпису, а також виконувала доручення очільника окупаційної адміністрації.

Викриття та документування протиправної діяльності проводилось спільно з Куп’янським РВП ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу Управління СБУ в Харківській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Харківська обласна прокуратура