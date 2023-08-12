Працювали на окупантів у псевдоправоохоронному органі на Херсонщині: повідомлено про підозру ще чотирьом зрадникам

Фігурантам може загрожувати довічне позбавлення волі.

Національна поліція продовжує на постійній основі збирати докази протиправної діяльності осіб, які зрадили Україну й перейшли на бік ворога, працюючи на окупаційну владу. Так, оперативники управління стратегічних розслідувань в Чернігівській області Нацполіції спільно з колегами-правоохоронцями зібрали докази відносно ще чотирьох колаборантів.

Влітку минулого року фігуранти обійняли посади у незаконно створеному органі — так званому «главном управлєнії міністєрства внутрєніх дєл Херсонской області». Окупаційна влада надала усім колаборантам керівні посади у підрозділах вище згаданого «правоохоронного» органу — місцевому ІТТ, слідчому відділі та спецпідрозділі ГРОМ. Фігуранти добровільно виконували протиправні поліцейські функції, спрямовані на захист окупаційної влади російської федерації.

Зібрані докази стали підставою для повідомлення зловмисникам про підозру. Їм інкримінують ч. 2 ст. 111 (Державна зрада) та ч.7 ст.111-1 (Колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.

За умисний перехід на бік ворога в період збройного конфлікту, шпигунство, надання іноземній державі, іноземній організації або їх представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк п’ятнадцять років або довічного позбавлення волі, з конфіскацію майна.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі теруправління ДБР за процесуального керівництва Чернігівської обласної прокуратури.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України