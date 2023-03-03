Працював на окупантів та «зливав» дані про учасників АТО: мешканця Київщини засуджено до 10 років ув’язнення

Чоловіка, якого у березні 2022 року російські військові призначили «старостою» кількох сіл, визнали винним у колабораційній діяльності.

У травні 2022 року оперативники управління стратегічних розслідувань в місті Києві спільно зі слідчими Головного слідчого управління Нацполіції за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора викрили чоловіка у співпраці з російськими військами. Під час захоплення окупантами населених пунктів Київщини фігурант налагодив контакти з окупантами, почав співпрацювати з ними і погодився на їхню пропозицію «очолити» кілька сіл.

Після призначення так званий «староста» надавав військовим рф інформацію про учасників АТО, розміщення стратегічних обʼєктів інфраструктури Бучанського району та вів агітаційну пропаганду на підтримку країни-агресора.

В ході досудового розслідування оперативники та слідчі зібрали докази причетності чоловіка до колабораційної діяльності та в липні 2022 року скерували обвинувальний акт до суду.

Таким чином на основі якісної доказової бази суд визнав його винним у скоєнні злочину, передбаченого ч. 6 ст. 111-1 Кримінального кодексу України. Вироком Печерського районного суду міста Києва колаборанта засуджено до 10-ти років позбавлення волі з конфіскацією майна, а також позбавлення права обіймати посади в органах державної влади, державного управління, місцевого самоврядування, органах, що надають публічні послуги.

До набрання вироком законної сили засуджений перебуватиме під вартою.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України