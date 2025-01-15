Працюють в окупаційних митних органах «лнр» ‒ підозрюються двоє мешканців Луганщини, ще одного судитимуть

За процесуального керівництва органів прокуратури Луганщини повідомлено про підозру двом місцевим мешканкам у добровільному зайнятті посади в незаконному правоохоронному органі, створеному на тимчасово окупованій території (ч. 7 ст. 111-1 КК України).

За даними слідства, колишні працівниці Служби судової охорони та митниці після захоплення окремих територій регіону почали співпрацювати з окупантами.

Восени 2022 року представники держави-агресорки створили на тимчасово окупованій частині Луганщини так звану «луганську митницю», яка є структурним підрозділом «південного митного управління федеральної митної служби рф».

Минулого року підозрювані добровільно обійняли там посади «начальниці відділу адміністративних розслідувань» та «прессекретаря».

Крім того, прокурори скерували до суду обвинувальний акт стосовно «начальника Антрацитівського митного поста», який приєднався до окупантів восени 2023 року.

Дотепер всі особи служать ворогу, виконують накази вищого керівництва та в роботі дотримуються нелегітимних законодавчих актів рф.

Наразі вирішується питання щодо оголошення їх у розшук та обрання запобіжного заходу.

Досудове розслідування здійснюють слідчі ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури

(за матеріалами Лисичанської та Сватівської окружних прокуратур)