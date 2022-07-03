Правомірність дій правоохоронців на території закладу на столичному Подолу перевіряють в межах службового розслідування

Столичні поліцейські виявили шістьох порушників комендантської години на території одного із розважальних закладів. Згодом у мережі Інтернет з‘явився допис щодо крадіжки речей та пошкодження майна цього ж закладу працівниками поліції.

Столичні правоохоронці здійснювали перевірку інформації щодо порушення особами комендантської години на території розважального закладу на вулиці Нижньоюрківській у Подільському районі. У результаті поліцейські виявили шістьох чоловіків, які порушили комендантську годину. П’ятеро з них перебували у стані алкогольного сп‘яніння. Співробітники поліції доставили порушників до територіального підрозділу для перевірки.

Згодом у соціальних мережах поширилась інформація, що правоохоронці викрали з вищевказаного розважального закладу речі та пошкодили майно. Невідкладно було розпочате службове розслідування, яке має встановити правомірність дій поліцейських за вказаною адресою. На час перевірки правоохоронці відсторонені від виконання службових обов‘язків.

Відділ комунікації поліції Києва