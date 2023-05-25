Правоохоронець з Буковини, продавав інформацію щодо розташування нарядів на державному кордоні

Працівники ДБР за сприяння Держприкордонслужби зупинили нелегальну схему надання інформації стороннім особам.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби ДБР.

Один із правоохоронців, який мав доступ до службової інформації Держприкордонслужби, «ділився» нею з контрабандистами за обумовлену наперед винагороду.

23 травня фігуранта затримали «на гарячому» під час одержання хабаря за розкриття відомостей щодо розташування сил і засобів з охорони державного кордону України.

Правоохоронець надавав зловмисникам інформацію про конкретний час та місце несення служби прикордонними нарядами. За одноразову «послугу» він отримував 60 тисяч гривень.

За допомогою злитої інформації зловмисники могли незаконно перетинати україно-румунський кордон з контрабандними товарами, переводити через кордон чоловіків призовного віку.

Слідство встановлює усіх осіб, які можуть бути причетні до вказаної протиправної діяльності та обставини вчинення злочину.

Правоохоронцю вже повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди службовою особою (ч. 3 ст. 368 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна.

Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави та відсторонив від посади.

Процесуальне керівництво здійснює Чернівецька спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.