Правоохоронець з Буковини проведе за ґратами понад 5 років за вчинення смертельної ДТП напідпитку

За матеріалами ДБР суд позбавив волі на 5 з половиною років колишнього правоохоронця за вчинення смертельної ДТП у стані алкогольного сп’яніння. Також винуватець позбавлений права керувати транспортними засобами на 7 років.

Аварія сталася 13 травня 2022 року увечері на міжнародній трасі поблизу села Мамаївці Чернівецької області. Правоохоронець на власному авто виїхав на зустрічну смугу руху для здійснення маневру, де зіштовхнувся із зустрічним транспортним засобом. Внаслідок аварії неповнолітня пасажирка правоохоронця отримала перелом стегна, а 40-річний водій іншого авто від отриманих травм загинув на місці події.

Встановлено, що правоохоронець перебував за кермом у стані алкогольного сп’яніння. Чоловіка було звільнено із правоохоронних органів.

Кіцманський районний суд Чернівецької області визнав його винним у порушенні правил безпеки дорожнього руху, керуванні транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння, що спричинило смерть потерпілого (ч. 3 ст. 286-1 КК України).

Процесуальне керівництво здійснювала Чернівецька обласна прокуратура.

ДБР