Правоохоронці Черкас затримали медикиню, яка за ₴150 тисяч «вирішувала» питання з мобілізацією

Жінка за грошову винагороду обіцяла чоловікам призовного віку вплинути на військово-лікарську комісію й сприяти в отримані довідки про непридатність до військової служби. Її затримали під час отримання неправомірної вигоди.

Лікарка пропонувала військовозобов’язаним особам за винагороду допомогти уникнути мобілізації. При цьому жінка запевняла, що має «зв’язки» серед медиків та членів військово-лікарської комісії й може вплинути на рішення щодо встановлення «фіктивного» діагнозу про хворобу та визнання особи не придатною до служби. Таку «послугу» медикиня оцінила у 150 000 гривень.

Слідчі та працівники міграційної поліції, спільно з оперативниками Управління стратегічних розслідувань у Черкаській області, а також Департаментом військової контррозвідки, затримали зловмисницю на гарячому під час отримання 4000 доларів США неправомірної вигоди.

Фігурантці, за процесуального керівництва прокуратури, повідомили про підозру за ч. 3 ст. 369-2 (Зловживання впливом) Кримінального кодексу України. Жінці загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна. Триває слідство.

Сектор комунікації поліції Черкаської області