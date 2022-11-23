Правоохоронці Чернігівщини затримали учасників транснаціональної злочинної групи торгівців людьми

Вчора співробітники відділу міграційної поліції Чернігівщини разом з слідчими обласної поліції спільно зі Службою безпеки України під процесуальним керівництвом Чернігівської обласної прокуратури припинили діяльність організованої злочинної групи торгівців людьми.

Правоохоронці встановили, що зловмисники займались вербуванням та переміщенням осіб до Туреччини та країн ЄС з метою подальшого втягнення їх у злочинну діяльність. Завербовані люди мали займатися переправленням нелегальних мігрантів (переважно громадян Афганістану та Сирії) з Туреччини до Італії заздалегідь прокладеним каналом для нелегальної міграції.

– В процесі транспортування нелегальних мігрантів по морю або по суші завербованих українців затримували поліцейські країн ЄС і в подальшому притягували їх до кримінальної відповідальності. Така діяльність передбачає покарання у вигляді позбавлення волі в середньому на 3-5 років, в залежності від країни, в якій вони були затримані. Нині нам відомо про 6 мешканців Чернігівської області, які відбувають покарання за такі діяння в пенітенціарних установах ЄС, – повідомив начальник відділу міграційної поліції Чернігівщини Антон Милосердов.

Зловмисники підшукували кандидатів, які опинились у складних фінансових обставинах. За переправлення «партії» нелегальних мігрантів їм обіцяли чималий заробіток – приблизно 3-5 тисяч євро. Ділки також покривали всі витрати завербованих осіб для їх виїзду за кордон та переїзд до «місця роботи».

За кожного завербованого та переправленого за кордон чоловіка організатори транснаціональної групи отримували від своїх закордонних партнерів до 50% від майбутніх заробітків потерпілого, який перевозив мігрантів.

У результаті проведених оперативних заходів, правоохоронці запобігли незаконному переправленню за кордон п’ятьох чоловіків з Чернігова. Організатора каналу затримали у Києві, а його співучасника – у Чернігові.

За цим фактом поліція відкрила провадження за частиною 2 статті 149 Кримінального кодексу України (торгівля людьми), що карається позбавленням волі на строк від п’яти до дванадцяти років з можливою конфіскацією майна.

Нині триває досудове розслідування. Встановлюються всі особи, що можуть бути причетні до протиправної оборудки.

Сектор комунікації поліції Чернігівської області